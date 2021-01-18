Навального арестовали на 30 суток

Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный.

Алексей Навальный арестован на тридцать суток. Соответствующее решение вынес судья Химкинского городского суда, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

Рассмотрение дела оппозиционера о нарушении им режима испытательного срока назначено на 29 января.

Суд прошел прямо в здании ОВД в Химках, куда Навального накануне вечером доставили из аэропорта Шереметьево.

Ранее в МВД объяснили выездной формат суда над блогером. В ведомстве отметили, что такой формат выбран из-за карантинных ограничений.

Таким образом, Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный.

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