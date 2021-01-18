Родители в Шымкенте обвиняют заведующую детсада, что дети недоедают

А сотрудники обвинили главу детсада в создании нервной обстановки в коллективе. Заведующая же утверждает, что происходящее – спланировано.

Скандал вспыхнул в одном из детсадов Шымкента. На заведующую пожаловались одновременно и родители, и сотрудники, сообщает zakon.kz.

Родители утверждают, что их дети недоедают, а сотрудники обвинили главу детсада в создании нервной обстановки в коллективе, передает КТК.

Заведующая же утверждает, что происходящее – спланировано.

Родители показывают видео, на котором недокладывают мясо.

Обычную перловку как плов подают. В блюдах мяса нет. Зато морковки хоть отбавляй. Мой ребенок голодный домой приходит, потом ест, как будто весь день ничего не ел. Халима Казыбаева

Сотрудники учреждения признают, что им приходится экономить и объясняют, что за свой счет приходится покупать туалетные принадлежности и игрушки. Но ссылаются на правила администрации.

Если голову поднимешь, она как будто рубит голову. С работы сразу выгоняет, всячески унижает, не жалеет ни молодых, ни беременных. "Ты не человек, ты скотина" – это обыденные ее слова. Вчера она была не в духе, на собрании кричала и по рукам сотрудницы журналом ударила. Теперь она в больнице. Помощник воспитателя Асия Дауеева

Заведующая на все обвинения ответила, что за скандалом кто-то стоит. У нее якобы вымогали деньги и грозили публичным позором. По ее словам, полиция извещена и шантажиста вот-вот поймают.

Мне писали: "Если не привезешь деньги до часа ночи, я подниму родителей, воспитателей, позову телевидение". Вот мы это и видим. Мне больше нечего комментировать. заведующая детским садом Зина Молдакулова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!