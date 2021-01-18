Жители Усть-Каменогорска против закона о семейно-бытовом насилии

Разработчики уверяют, что законопроект поможет снизить уровень бытового насилия в стране. Но их оппоненты опасаются, что новые формулировки поставят под угрозу привычный семейный уклад общества.

Не все жители Усть-Каменогорска оценили законопроект "О противодействии семейно-бытовому насилию", сообщает zakon.kz.

Общественники назвали его антисемейным и готовятся направить Президенту петицию против его принятия, передает Первый канал "Евразия".

Разработчики уверяют, что законопроект поможет снизить уровень бытового насилия в стране. Но их оппоненты опасаются, что новые формулировки поставят под угрозу привычный семейный уклад общества.

Оксане 23, а ее младшему брату 6. Родителей у них нет. Мама умерла. Ответственность за воспитание мальчика девушка взяла на себя. Помогают бабушка и дедушка. Она работает и параллельно учится, с недавних пор стала гражданской активисткой. Оксану смущают новые поправки в законы, особенно тот пункт, когда по сигналу любого третьего лица представители госорганов без суда и следствия могут посчитать, что ребенку плохо в семье и забрать его.

А я могу как-то рубить сгоряча, и, если для кого-то это будет каким-то поводом посчитать, что я с ним грубо обращаюсь, возможно, у меня могут его забрать. Оксана Юркина

Законопроект Оксана называет антисемейным. Поэтому активистка вызвалась собирать в Усть-Каменогорске подписи против его принятия. Петицию запустили и в других городах Казахстана.

Мы пишем Президенту письмо, заполняем его и просим о том, чтобы он обратил внимание на этот законопроект, и чтобы его не принимали. Оксана Юркина

Бурное обсуждение законопроекта длится уже почти год. Оно и понятно – дела семейные касаются каждого. В столице - очередной семинар, где разбирают, как говорят активисты, "подводные камни". Адвокат Елена Игнатенко считает: нынешние формулировки позволяют любой поступок родителей трактовать как насилие.

В качестве меры защиты, благой меры помощи семьи предлагается внедрить институт сопровождения семей, когда сотрудник приходит в наш дом и сопровождает семьи изнутри, заглядывая в кастрюльку, проверяя, как вы общаетесь с ребенком. Это не помощь семье институт сопровождения, это жесткий контроль, который вообще полностью отобьет желание вообще заводить семьи. адвокат Елена Игнатенко

У разработчиков законопроекта свое прочтение предлагаемых поправок. Говорят, действующие нормы не помогают профилактике насилия. В качестве примера приводят ужасающие факты, когда детей насилуют знакомые родителей, мать выставляет маленькую дочь раздетой на мороз, отец из-за невымытой посуды угрожает ребенку расправой, домашние тираны избивают и убивают жен и детей. Салтанат Турсынбекова участвовала в обсуждении документа с самого начала. Считает, что в случае угрозы жизни и здоровью членов семьи у полиции появится оперативное право запрещать агрессору находиться в одном помещении с ними до 10 дней.

Главная задача в этом законопроекте - лишь бы изменить что–то, лишь бы написать. Нет. Я сразу хочу отсеять для населения, что никакого вопроса о какой-то ювенальной юстиции с запада или такого нет в законопроекте, нет там такого, что отберут детей, заберут теперь за шлепок, если холодильник не наполнен, если там айфон ему не купили, нет такого однозначно в законе. член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Салтанат Турсынбекова

У сторонников и противников поправок в законы все же есть общее: все они - за сохранение семьи и защиту прав детей. Но если даже сейчас разные люди по-разному видят предложенные формулировки, то, наверное, это все же сигнал для депутатов. До окончательного принятия закон должен быть написан так, чтобы его нормы были однозначными, и ни у кого не было возможности перевернуть их с ног на голову для личной выгоды.

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