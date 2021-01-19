Названа причина роста заболеваемости COVID-19 по Казахстану

Этому способствовали праздничные дни.

На заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой назвал причину увеличения заболеваемости COVID-19, сообщает zakon.kz.

По его словам, на 19 января в "красной" зоне находятся шесть регионов.

С ноября отмечается подъем заболеваемости КВИ. В ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 4,5 раз, в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост в 1,2 раза, тенденция к умеренному росту сохраняется и в январе, что является следствием несоблюдения населения всех мер профилактики в период длительных праздников в декабре-январе. За 19 дней января уже зарегистрировано 14 625 случаев КВИ. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах, кроме Восточно-Казахстанской области, - добавил глава Минздрава.

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