Курс доллара продолжил рост

Доллар поднялся еще на 0,31 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,66 тенге (+0,31), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,7-421,2 тенге, евро – 509,5-511,5 тенге, рос. рубль - 5,7-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно в ходе торгов 19 января.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,13%, составив $52,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,53% — до $55,04 за баррель.

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