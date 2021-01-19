В каких местах чаще всего алматинцы заражаются COVID-19

На сегодняшний день в городе зарегистрировано 20 523 случая коронавирусной инфекции.

Акимат Алматы на фоне эпидситуации в мире и негативных прогнозов призывает горожан усилить меры профилактики COVID-19, передает zakon.kz.

По данным акимата, на сегодняшний день в городе зарегистрировано 20 523 случая коронавирусной инфекции, из них 12 843 случая с симптомами и 7680 без симптомов.

За 18 января зарегистрировано 79 случаев COVID-19, из них 59 случаев с симптомами, 20 – без симптомов. В Алматы количество вылечившихся от коронавирусной инфекции – 18 484. В целом суточный прирост заражений составляет 0,3%. Показатель репродуктивности вируса по городу Алматы составляет 0,991 (по республике — 1,1). Акимат.

Как отметили в акимате, основными местами заражения за последние 2 недели января (с 3 по 16 января) стали: общественные места – 40.1%; контакт с больным КВИ в семье – 27.4%; городской транспорт – 22.8%; контакт с больным КВИ на работе – 5.6%; завоз из зарубежных стран и регионов РК – 2.6%.

Возрастной состав случаев заражений: 20-39 лет – 34.7%; 40-59 лет — 28.7%; 60 лет и старше – 21.3%.

В настоящее время в инфекционных стационарах города (1866 коек) находятся 763 пациента, из них 16 — в крайне тяжелом состоянии, 141 — в тяжелом, 604 — средней степени тяжести, 2 — легкое.

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в рамках обеспечения готовности ко второй волне по городу были подготовлены 23 ковидных стационара с коечной мощностью – 7011 коек (из них 250 реанимационных). Произведено обновление и дооснащение клиник медицинским оборудованием. Завершено строительство двух новых клиник: инфекционный госпиталь на 500 койко-мест; модульный стационар на 300 койко-мест. Таким образом, количество инфекционных коек за последние три месяца увеличено вдвое, - сообщили в акимате города.

Вместе с тем усилена работа организаций первичной медико-санитарной помощи. В 73 поликлиниках работает 298 мобильных бригад. Особое внимание уделено безопасности и подготовке медработников — сформирован запас СИЗов. Помимо задействованных в противоэпидемических мероприятиях медработников подготовлен кадровый резерв, состоящий из 2450 специалистов.

Работает 23 ПЦР-лаборатории на 14 600 исследований в сутки, с перспективой увеличения до 22 700 исследований. Всего с начала пандемии в лабораториях, расположенных на территории Алматы, проведено 826 тыс. ПЦР-исследований. Также действует 12 ИФА-лабораторий с пропускной мощностью 3 056 исследований в сутки.

Вместе с тем продолжаются факты регистрации завозных случаев.

Так, с 6 октября 2020 года по 18 января в международный аэропорт Алматы прибыло 773 рейса с 109 724 пассажирами на борту. Из них со справками с отрицательным результатом на COVID-19 – 97 430, без справки – 12 294, из них после сдачи ПЦР-анализа в карантинном стационаре получено 79 положительных результатов (Турция – 30 случаев, ОАЭ – 18, Египет – 23, Беларусь – 5, Украина – 1, Мальдивы – 2).

Также из-за отсутствия справки депортирован 31 иностранный гражданин. Меры по усилению санэпидконтроля в международном аэропорту города продолжаются.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей Алматы усилить соблюдение противоэпидемических мер: социальной дистанции, масочного режима, а также по возможности воздержаться от посещения и длительного пребывания в закрытых помещениях. Контактным с больными COVID-19 и по месту работы нужно оставаться на дому и обращаться в свою поликлинику по телефону для обследования на бесплатной основе. При появлении симптомов ОРВИ также необходимо вызывать на дом врача, пенсионерам — по возможности не покидать жилища без острой необходимости.

По данным Министерства здравоохранения РК, вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта.

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