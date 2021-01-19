Более 300 школ отапливают дровами в Узбекистане

62 школы и 156 филиалов отапливаются печами-буржуйками.

В Узбекистане 162 школы и 156 филиалов отапливаются печами-буржуйками, сообщает zakon.kz со ссылкой на Сentralasia.media

Об этом на брифинге в Ташкенте сообщила руководитель информационной службы Министерства народного образования Лайло Рустамова.

По данным министерства, всего в стране 10 008 общеобразовательных школ и специализированных школ-интернатов, отапливающихся за счет следующих источников топлива:

3 310 из них - природный газ;23 - жидкое топливо;6 671 - уголь (брикеты);4 - электрический ток.

Тип отопления в этих школах:

1 036 школ - через сеть центрального отопления,8 810 - через локальную тепловую сеть;162 - печи-буржуйки.

Из 1196 школьных филиалов 118 отапливаются природным газом, 1 - жидким топливом, 1062 - угольным (брикетным) топливом и 15 - электрическими источниками.

В школах, отапливаемых печами-буржуйками, учащиеся чаще подвергаются отравлению угарными газами. Ведь самодельные печи устанавливаются в учебных классах, рядом с учащимися. Лайло Рустамова

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