Семья с пятью детьми осталась на улице в разгар морозов в СКО

Ждать жилья в очереди многодетным родителям придется не меньше двух лет, говорят в акимате.

Многодетная семья с пятью детьми осталась на улице в разгар северных морозов. Дом, который они снимали в Петропавловске сгорел, сообщает zakon.kz со ссылкой на Аstanatv.

Семья Дюсембиных переехала из Мамлютского района в Петропавловск в 2017 году. Несколько лет в городе они снимали дом и копили на собственные квадратные метры. Но в одночасье все мечты рухнули. Сбережения сгорели вместе со съемным жильем.

Пожар вспыхнул в доме соседа. Нам удалось только вывести детей. Мы остались на улице, как говорится в чем были, ничего не осталось. Документы сестры и детей, все наши деньги сгорели. Мы не знаем, как нам теперь быть. жительница Петропавловска Гульдана Дюсембина

Сейчас супружеская пара живет в летнем домике с пятью детьми. Но в маленькой комнатке невыносимо холодно. Чтобы согреться глава семьи 5 раз в день топит печь, но и это не спасает. Местные жители, помогли одеждой и дровами, но сейчас остро стоит жилищный вопрос.

Моя дочь часто болеет, вот только недавно она опять закашляла и не пошла в школу. Очень холодно, ходить нельзя – пол ледяной, одеяло застыло и совсем не греет. Жду помощи только от акимата. Я лишь прошу, чтобы нам дали временное жилье, больше ничего не прошу. Как-то же должно государство помогать людям в беде, почему мы остались с ней один на один. жительница Петропавловска Гульдана Дюсембина

Гульдана Дюсембина написала письмо в городской акимат. Она попросила чиновников предоставить временное жилье. Главное чтобы там было тепло и сухо. Но власти говорят, ничем помочь этой семье пока не могут.

На сегодняшний день временного арендно-коммунального жилья нет. Если освободится, то по решению жилищной комиссии будет предоставлено жилье. На сегодняшний день может получить жилье женщина лишь в порядке очередности. В очереди она с апреля 2019 года, 112 в списке. пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска Асем Пайтулова

Ждать жилья в очереди многодетным родителям придется не меньше двух лет, говорят в акимате. Таких как Дюсембины в городе тысячи. Как погорельцам помощь им так же не полагается. Сгоревший дом был съемным. Поэтому пока холодная комнатка, для семьи с пятью детьми будет единственным пристанищем.

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