Суточный прирост заболевших COVID-19 резко увеличился в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 1134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 января в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждены 171 232 случая, из них:

в городе Алматы – 20 635 (+112), в городе Нур-Султан – 20 342 (+198), в ВКО – 19 638 (+43), в Атырауской области – 15 104 (+74), в Карагандинской области – 12 920 (+72), в Павлодарской области – 10 874 (+151), в ЗКО – 10 030 (+45), в СКО – 9709 (+76), в Костанайской области – 8811 (+68), в Акмолинской области – 8558 (+108), в Алматинской области – 8377 (+92), в городе Шымкент – 5743 (+10), в Жамбылской области – 5317 (+21), в Туркестанской области – 3928 (+22), в Мангистауской области – 3905 (+17), в Актюбинской области – 3841 (+18), в Кызылординской области – 3500 (+7). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 948 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан – 152, в городе Алматы – 56, в городе Шымкент – 12, в Акмолинской области – 103, в Актюбинской области – 15, в Алматинской области – 17, в Атырауской области – 63, в Жамбылской области – 9, в ЗКО – 25, в Карагандинской области – 49, в Костанайской области – 83, в Кызылординской области – 9, в Мангистауской области – 4, в Павлодарской области – 173, в СКО – 159, в Туркестанской области – 19.

Всего в стране выздоровели – 155 397 человек от COVID-19.

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