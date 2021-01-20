Санэпидтребования к транспорту для перевозки пассажиров утвердили в РК

В частности, правила предусматривают оснащение и обработку пассажирских вагонов, их обслуживания и эксплуатацию.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 11 января 2021 года утвердил Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов", передает zakon.kz.

Как отмечается, правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к проектированию, эксплуатации и содержанию транспортных средств -железнодорожных, воздушных, автомобильных, внутренних водных, применяемых для перевозки пассажиров (специального контингента), пищевых продуктов, продовольственного сырья, воды, радиоактивных, опасных химических и токсических веществ, грузов и условиям перевозки пассажиров и грузов.

Согласно правилам, работники транспортных средств для перевозки пассажиров и грузов должны проходить обязательные медицинские осмотры.

Рабочие места необходимо обеспечивать лекарственными средствами и медизделиями и изделий медицинского назначения автомобильных аптечек первой медицинской помощи.

Для уборки и дезинфекции транспортных средств используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в РК.

При этом указывается, что эксплуатация транспортных средств допускается только при наличии санитарно-эпидемиологических заключении о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Полностью посмотреть документ можно здесь.

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования (18 января).

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