Алматинцам списали долги за коммуналку почти на 80 млн тенге

Это коснулось некоторых категорий граждан.

По поручению акима Алматы Бакытэана Сагинтаева с целью поддержки отдельных категорий нуждающихся горожан списаны долги за коммунальные услуги, передает zakon.kz.

По информации городских властей, данная мера коснулась горожан, относящихся к социально уязвимым слоям населения.

Коммунальными предприятиями города АлТС и Алматы Су списана дебиторская задолженность за отопление, горячую и холодную воду, которая была компенсирована за счет местного бюджета. Данной мерой охвачены 5 055 человек на 79,9 млн тенге, - сообщили в акимате.

Добавим, что долги за коммуналку простили тем, кто относится к следующим категориям:- участники и инвалиды Великой Отечественной войны – 11 человек на 78 061 тенге;- участники трудового фронта – 840 человек на 4 659 507 тенге;- лица, приравненные к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, – 115 человек на 1 520 764 тенге;- ветераны боевых действий в других государствах – 49 человек на 1 881 004 тенге;- многодетные семьи, имеющие 4 и более несовершеннолетних детей, – 462 человека на 15 898 519 тенге;- инвалиды первой, второй и третьей групп – 2 709 человек на 37 619 113 тенге; - получатели адресной социальной помощи – 224 человека на 6 735 501 тенге;- пенсионеры с минимальной пенсией и менее – 211 человек на 7 770 687 тенге;- семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, – 346 человек на 2 438 187 тенге;- семьи, получающие пособие по потере кормильца, – 88 человек на 1 271 369 тенге.

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