Курс доллара снизился на торгах

Доллар подешевел на 1,23 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,01 тенге, снизившись на 1,23 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,-420,5 тенге, евро – 510-514 тенге, рос. рубль - 5,70-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 20 января.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,66%, составив $53,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,57% — до $56,22 за баррель.

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