Байден заплакал перед переездом в Белый дом

Он вспомнил своего погибшего сына Бо Байдена.

Избранный президент США Джо Байден произнес эмоциональную прощальную речь в родном городе Уилмингтоне, штат Делавэр, за день до переезда в Белый дом, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Это очень эмоциональный момент для меня. Город был со мной всю мою карьеру, и в хорошие, и в плохие времена, - сказал он.

Во время выступления он рассказал о встрече со своей женой Джилл Байден, а также о том, как его покойный сын Бо Байден, любил свой родной город.

У меня есть только одно сожаление, что его нет здесь, - обратился Байден к присутствующим.

В своей речи он также описал штат Делавэр как "место надежды, света и безграничных возможностей".

20 января Байден покинет родной город и направится к мемориалу жертвам COVID-19 у памятника Линкольну в Вашингтоне. Он проведен ночь в Блэр-Хаусе - официальном гостевом доме Белого дома. После приведения к присяге и инаугурации он переедет в Белый дом.

Отмечается, что чета Трампа нарушит многолетние традиции и не станет встречать семью Байдена, как это ранее делал Барак Обама и многие президенты до него.

Ожидается, что в своей инаугурационной речи Байден призовет американцев к единству. Бывший спичрайтер Обамы рассказал агентству AP о том, что выступление Байдена запомнят многие поколения.

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