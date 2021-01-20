Как санкционировать негласные следственные действия, определил Верховный суд

Так, до начала досудебного производства проведение негласных следственных действий недопустимо.

Верховный суд РК принял нормативное постановление от 11 декабря 2020 года "О санкционировании негласных следственных действий", передает zakon.kz.

В частности, в документе говорится:

Судам необходимо отличать негласные следственные действия, проводимые в рамках уголовного дела от оперативно-розыскных мероприятий. До начала досудебного производства проведение негласных следственных действий недопустимо. Судам следует соблюдать требования пунктов 7 статьи 232 УПК, определяющих исчерпывающий перечень лиц, в отношении которых могут осуществляться негласные следственные действия.

При этом не допускается проведение негласных следственных действий в отношении лиц, не указанных в этом перечне, а также в отношении потерпевшего, если отсутствует его письменное согласие.

Негласное следственное действие проводится в течение срока, на который оно санкционировано следственным судьей, но не более 30 суток.

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