Чтобы воздух стал чище - депутат предложила проверять бензин на АЗС в Алматы

Качество воздуха в Алматы не улучшается, депутат предложила ряд мер.

Для очищения атмосферного воздуха в Алматы выполняемых природоохранных мероприятий недостаточно, требуется ряд срочных мер. Об этом заявила депутат Айжан Скакова на пленарном заседании Мажилиса Парламента под руководством спикера палаты Нурлана Нигматулина, передает корреспондент zakon.kz.

Во фракцию Народная Партия Казахстана обращаются жители города Алматы с жалобами на качество атмосферного воздуха. Вопрос загрязнения воздуха - это сложный комплексный вопрос, его решение требует системного структурированного подхода и отдельной проработки каждого из проблемных факторов. Согласно официальных и независимых данных на сегодняшний день, ключевыми факторами загрязнения воздуха являются отоплением частного сектора твердым топливом и выхлопы автотранспорта. Остальные факторы, такие как влияние ТЭЦ-2, застройка предгорий, промышленные источники загрязнения мы актуализируем в последующих запросах, - сказала Скакова, озвучивая депутатский запрос к премьер-министру страны.

При этом она отметила, что качество воздуха негативно влияет как на экологическую ситуацию в целом, так и на здоровье горожан.

На сегодняшний день выполняемые природоохранные мероприятия недостаточны, об этом свидетельствует ежедневные показатели превышения по ПДК в специальных приложениях, - указала депутат.

В связи со сложившейся экологической ситуацией Скакова считает необходимым срочно принять ряд мер. В частности, по ее словам, нужно предусмотреть механизм субсидирования подключения домов в частном секторе к газовой сети, приобретения и установки отопительного оборудования для социально-уязвимых слоев населения: многодетных семей, матерей-одиночек, семей, имеющих лиц с инвалидностью и пенсионеров.

Источником субсидирования должны стать местные бюджеты. В настоящее время минимальная стоимость подключения к газовой сети, приобретения и монтажа газо-отопительного оборудования составляет от 400 тысяч тенге, что является неподьемной суммой для малообеспеченных горожан, - констатировала мажилисвумен.

Также требуется усилить контроль за техническим состоянием автотранспорта в части работы топливных систем: через контроль работы станций технического осмотра на предмет выполнения ими реальных замеров содержания вредных веществ выхлопных газов автомобилей, проходящих ТЭО; через организацию эффективного контроля подразделениями полиции состояния автотранспорта ежедневно въезжающего в город Алматы.

Согласно данным акимата города и независимых экспертов в городе насчитывается до 500 тысяч единиц автотранспорта и порядка 200 тысяч единиц автотранспорта ежедневно вьезжает в город из области. При этом сложилась практика, когда станции техосмотра проводят осмотр транспортных средств формально, а техническое состояние, въезжающего в Алматы транспорта должным образом не контролируется профильными подразделениями полиции, - пояснила депутат.

Вдобавок следует разработать механизм системного контроля качества автомобильного топлива, реализуемого на заправочных станциях города. Низкое качество автомобильного топлива также приводит к ухудшению состояния атмосферного воздуха.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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