Глупый террорист и тиран - президент Ирана о Трампе

Также Роухани назвал уход Трампа "божьей милостью".

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что уходящий президент США Дональд Трамп "умер" как политик, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, он назвал Трампа "тираном".

Трамп умер, его политическая жизнь закончилась, - сказал Роухани на заседании правительства.

Кроме того, Роухани высказался об его уходе - "божья милость".

Президент Ирана назвал окончание полномочий Трампа "концом злосчастного правительства".

Политическая изоляция США - это наследие Трампа, США в своей политике оказались в одиночестве - действовали против Палестины, остались в одиночестве, большая часть мира выступила против. Остались одни, когда выступили против ядерной сделки, - добавил Роухани.

Также он назвал Трампа "глупым террористом", пояснив: "Раньше не было такого, чтобы президент США так открыто признался в убийстве крупного военкомандующего одной страны, который был гостем в другом государстве".

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