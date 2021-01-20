Байден отменит выход США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату

Байден также планирует остановить строительство стены на границе с Мексикой и подписать указ, согласно которому в стране отменят ограничения на въезд из мусульманских и африканских стран.

Избранный президент США Джозеф Байден, который 20 января вступит в должность главы государства, намерен в первый же день подписать ряд указов, в том числе об отмене решения о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также о возвращении в Парижское соглашение по климату, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

Избранный президент Байден примет меры не только для того, чтобы обратить вспять наиболее серьезный ущерб, нанесенный администрацией Трампа, но и для того, чтобы начать продвигать нашу страну вперед,— говорится в сообщении.

Байден также планирует остановить строительство стены на границе с Мексикой и подписать указ, согласно которому в стране отменят ограничения на въезд из мусульманских и африканских стран.

Инаугурация Джо Байдена состоится сегодня 20 января в 23:00 по времени Нур-Султана. В комитетах Сената США при этом уже начались слушания на ключевые посты в кабинете министров следующего президента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!