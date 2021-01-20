Глава Фонда соцмедстрахования Казахстана отказался назвать свою зарплату

По его словам, когда он подписывал контракт, то подписал и документ о неразглашении этой информации.

Глава Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Болат Токежанов назвал размер своей заработной платы "коммерческой тайной", сообщает zakon.kz.

На брифинге в СЦК отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что схема окладов была утверждена в 2017 году советом директоров, и в течение последних трех лет она не менялась.

Соответственно, на этот год мы пока не предполагаем пересмотра заработной платы. Что касается лично окладов председателя и моих заместителей это относится к категории коммерческой тайны. глава ФСМС Болат Токежанов

Когда его попросили пояснить, ведь деньги он получает из карманов казахстанских налогоплательщиков, отметил, что, когда подписывал контракт, то подписал и документ о неразглашении этой информации.

В прошлом году мы провели оптимизацию деятельности фонда и штатной численности, сократили 49 человек как в центральном аппарате, так и в его филиалах. Кроме этого, если вы знаете, что ранее у нас в топ-менеджмент входило семь человек, теперь это председатель и четыре его заместителя. То есть два человека было оптимизировано. глава ФСМС Болат Токежанов

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