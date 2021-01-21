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У двухмесячного ребенка случился инсульт в Мангистау 

Фото: Ербол Кенжевалов 21 января 2021, 12:03

Врачам удалось спасти ребенка.

В Мангистау врачи спасли жизнь двухмесячного ребенка, у которого случился инсульт, сообщает zakon.kz.

По информации lada.kz, 9 января ребенка с диагнозом "Острое нарушение мозгового кровообращения" (инсульт новорожденных) доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу.

У двухмесячного младенца зафиксировали отек головного мозга, дислокационный синдром и кому I-II степени.

10 января состояние ребенка удалось стабилизировать. В экстренном порядке ему провели операцию по трепанации черепа, которая продлилась два часа.

Такие случаи редко заканчиваются положительным результатом, но нам удалось спасти ребенка. В настоящий момент пациента перевели в отделение травматологии, он находится в среднетяжелом состоянии. детский нейрохирург Ербол Кенжевалов

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