Бабушка из Шымкента простила своих детей за побои

Она будет получать алименты.

Избитая бабушка из Шымкента примирилась с обидчиками, теперь она будет получать алименты, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал адвокат Еркин Кахаров на своей странице в Facebook.

По его словам, он подал иск в Абайский районный суд Шымкента на взыскание алиментов с детей пенсионерки.

Судья пригласила всех участников процесса в комнату медиации. Она примирила непримиримые на первый взгляд стороны, дети обняли свою мать, расцеловали ее, признали свои ошибки, раскаялись, извинились. Одним словом, лучшего результата я никогда не видел, хотя участвовал в десятках различных медиациях, - отметил правозащитник.

Также он добавил, что бабушка будет получать алименты.

Конечно, не стандартная для шымкентского менталитета ситуация, но хоть так, на большее в данной ситуации рассчитывать было сложно. Берегите и любите близких, по любому, ближе их у вас нет никого и уже никогда не будет, - заключил Кахаров.

Юрист первым рассказал о непростой ситуации в жизни бабушки. Ее избили собственные дочери со своими мужьями. Повод банальный - не поделили отчий дом, к которому никто не имеет никакого отношения.

В полиции отметили, что ведется досудебное расследование.

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