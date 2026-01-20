#Казахстан в сравнении
События

В Алматы с 21 января изменят маршруты двух автобусов

С 21 января 2026 года в Алматы изменяется схема движения маршрутов № 14 и № 44 из-за аварийных работ ГКП "Алматы Су" на улице Абдильдина, 25. Об сообщает Zakon.kz со ссылкой на городской Транспортный холдинг.

Маршрут № 14

  • Южное направление: ул. Бекешева → ул. Жандосова → ул. Даулеткерея → ул. Айтматова, далее по обычной схеме.
  • Обратное направление: ул. Айтматова → ул. Абдильдина → ул. Даулеткерея → ул. Жандосова → ул. Бекешева, далее по обычной схеме.

Маршрут № 44

  • Южное направление: ул. Бекешева → ул. Жандосова, далее по обычной схеме.
  • Обратное направление: ул. Жандосова → ул. Бекешева, далее по обычной схеме.

Ранее в социальных сетях жители Алматы поделились видео из пригородного автобуса маршрута 225, где во время поездки стекла покрылись инеем, а на полу образовалась ледяная корочка.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Есентай в опасности: лед и вода могут вызвать новый водоледяной сель в Алматы
18:01, Сегодня
Есентай в опасности: лед и вода могут вызвать новый водоледяной сель в Алматы
Пять автобусов в Астане временно изменили маршруты
09:14, 28 сентября 2024
Пять автобусов в Астане временно изменили маршруты
Схему движения 21 маршрута временно изменят в Алматы
15:34, 11 августа 2023
Схему движения 21 маршрута временно изменят в Алматы
