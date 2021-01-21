Nur Otan требует от Министерства культуры заняться созданием контента на казахском языке

Казахский язык стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м в истории компании "Walt Disney".

В столице при поддержке партии "Nur Otan" прошел предпремьерный показ анимационного фильма студии Disney/Pixar "Жан/Душа". Это уже 36-ая кинокартина, дублированная на казахский язык в рамках проекта "Өзіңнен баста" по инициативе фонда "Болашақ" и компании "Меломан".

В год 30-летия Независимости Казахстана нашему социальному проекту "Өзіңнен баста", инициированному при непосредственной поддержке Елбасы, исполняется 10 лет. За эти годы благодаря неравнодушию спонсоров и меценатов, которые в общей сложности выделили порядка 1,4 млрд. тенге, мы осуществили дубляж уже 36-ти мировых художественных и анимационных фильмов напрямую с английского на казахский язык. Причем это было сделано без какой-либо поддержки со стороны Министерства культуры. Думаю, что далее уполномоченный орган, ответственный за создание качественного и конкурентоспособного контента для детей на государственном языке, уже сам продолжит, по сути, общественную инициативу болашаковцев, - сказал Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" и почетный член попечительского совета фонда "Болашақ" Бауыржан Байбек.

Как подчеркнули в пресс-службе партии, Nur Otan будет добиваться от Министерства культуры соответствующей работы в данном направлении.

В целом, в рамках реализации своих предвыборных обещаний правящая партия намерена способствовать дальнейшему расширению применения государственного языка во всех сферах, увеличению школ и детских садов с казахским языком обучения, а также продолжить поддержку традиционной культуры и национальных видов спорта.

По словам председателя попечительского совета "Болашақ" Динары Чайжунусовой, фонд по-прежнему активно занимается вопросом равной представленности кинокартин на государственном языке.

Думаю, что "Жан/Душа" со временем станет классикой зарубежного кино на казахском языке. Тем временем актуальность равного доступа к кино на казахском языке для казахстанцев остается. Мы продолжим и дальше поднимать эти вопросы на всевозможных площадках, чтобы уполномоченным органом были приняты соответствующие меры, – отметила она.

Стоит отметить, что за время реализации проекта "Өзіңнен баста" на казахский язык были дублированы такие картины, как "Мұзды өлке-2", "Кек алушылар: Альтрон дəуірі", "Батыл жүрек", "Коко құпиясы", "Моана", "Малефисента", "Аладдин" и многие другие.

Благодаря проекту более 100 отечественных актеров состоят в голосовой базе "Walt Disney Pictures". Казахский язык стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м в истории компании "Walt Disney".

Впервые за историю проекта по дубляжу в кастинге к фильму "Жан" принимали участие 20 актеров лишь из одного города – Нур-Султан. Тем не менее актерский состав подобрался профессиональный. К примеру, главного героя Джо Гарднера озвучил давний участник проекта, талантливый актер Даурен Сергазин. Ранее его голосом говорили Джин из фильма "Алладин", сурикат Тимон из фильма "Король Лев" и другие известные герой студии Disney. Кроме того, в дубляже приняли участие Данияр Сванкулов, Меруерт Ермекбаева, а также актриса театра и кино Майра Омар.

Титровую песню "Өмір ғажап" исполнил набирающий популярность казахстанский исполнитель Манарбек Жуматай, более известный как Mona Songz.

По информации пресс-службы, данный анимационный фильм уже в ближайшее время будет доступен к просмотру в сети Интернет.

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