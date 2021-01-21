Казахстанцы не пострадали при взрыве в Мадриде

Приложение zakon.kz
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Взрыв прогремел 20 января.
Казахстанцев нет среди пострадавших при взрыве в столице Испании, сообщает zakon.kz.
По информации испанских властей, предоставленной нашим дипломатам, среди погибших и пострадавших в результате вчерашнего взрыва в Мадриде казахстанцев нет, - отметили в МИД РК.
20 января в центре Мадрида прогремел мощный взрыв в районе 15:00 на улице Толедо. Разрушен дом № 98. Согласно информации с интерактивных карт, в этом здании располагается отель.
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