АО "НК "КазМунайГаз" в 2020 повысил финансовую устойчивость

Несмотря на экономический кризис, активно продолжалась деятельность компании.

Под председательством главы АО "Самрук – Казына" Ахметжана Есимова состоялось заслушивание предварительных итогов работы АО "НК "КазМунайГаз" за 2020 год, сообщает zakon.kz.

По информации АО "ФНБ "Самрук-Қазына", несмотря на резкое падение цен на нефть и влияние соглашения OPEC+, производственные коллективы компании работали в штатном режиме, что позволило обеспечить стабильную социальную обстановку.

АО "НК "КазМунайГаз" сохранило финансовую устойчивость, значительно сократило операционные и капитальные расходы, снизило долговую нагрузку на 472 млн долларов, а также провело рефинансирование еврооблигаций на 907 млн долларов США.

Несмотря на экономический кризис, активно продолжалась деятельность компании. Так, в декабре на месторождении Восточный Урихтау введены в опытную эксплуатацию две скважины. На разведочном блоке Бектурлы Восточный в Мангистауской области и на месторождении С.Нуржанов в Атырауской области получены фонтанные притоки нефти. Значительный прогресс был достигнут в строительстве газохимического комплекса в Атырауской области, который за 2020 год вырос с 53% до 80%.

В текущем году компания намерена сконцентрировать свои усилия на привлечении инвестиций в геологоразведку, реализации крупных проектов и достижении целей устойчивого развития.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!