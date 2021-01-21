Бойцу диагностировали двустороннюю пневмонию.

Российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали в Москве, передает zakon.kz.

По информации Mash, он заболел коронавирусом и находится в состоянии средней степени тяжести.

Сообщается, что врачи госпитализировали двустороннюю пневмонию.

44-летний Федор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провел в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде, напоминает "Чемпионат".

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