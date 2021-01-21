SMS-повестку в военкомат будут получать казахстанцы

В этой связи проводится работа по интеграции с базами данных "электронного правительства".

Министерство обороны Казахстана планирует рассылать SMS-сообщения с повестками для ускорения и своевременного оповещения призывников, сообщает zakon.kz.

О планируемых нововведениях было рассказанно в ходе расширенного совещания под руководством первого заместителя министра обороны РК – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Мурата Бектанова.

Не до конца решены вопросы своевременного оповещения призывников в период призывной кампании. В этой связи проводится работа по интеграции с базами данных "электронного правительства", что облегчит установление призывников и обеспечит их своевременно оповещение посредством SMS-сообщений. пресс-служба Министерства обороны РК

По итогам совещания приняты решения, направленные на обеспечение своевременного и качественного призыва, координацию действий местных исполнительных органов с департаментами по делам обороны, другими войсками и воинскими формированиями.

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