Назначен новый руководитель аппарата Министерства национальной экономики РК

Об этом сообщает Пресс-служба Премьер-Министра РК.

Приказом министра национальной экономики РК Джумабеков Арман Даирович назначен на должность руководителя аппарата Министерства национальной экономики РК, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Арман Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. Трудовую деятельность начал в 1990 году инспектором Ерментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области.

В 1998-1999 гг. — главный юрисконсульт, заведующий сектором, начальник отдела Налогового комитета по Акмолинской области. В 1999-2002 гг. — главный специалист, начальник отдела Министерства государственных доходов. В 2002-2003 гг. — консультант юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК. В 2003-2008 гг. работал в структуре Администрации Президента РК. В 2008-2011 гг. — заместитель руководителя Представительства Президента РК в Парламенте РК. В 2011-2018 гг. — заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента РК. В 2018-2019 гг. — ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК. В 2019 г. — первый вице-министр национальной экономики РК. С 19 июля 2019 г. по 19 января 2021 г. занимал должность ответственного секретаря Министерства национальной экономики РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!