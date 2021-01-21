"Люди хуже животных": сотни рыб сняли на льду Балхаша

Рыбаки сняли сотни мертвой рыбы на льду Балхаша.

Рыбаки сняли сотни мертвой рыбы на льду Балхаша, сообщает zakon.kz.

Видео с описанием "Просто ужас. Балхаш. Люди хуже животных" было опубликовано на одном из instagram-пабликов Казахстана.

Вот пожалуйста, наши доблестные рыбаки вчера проверяли сети, судака повыдергивали, а лещ вот так лежит. И так на каждой лунке. А мы ждем когда этот лещ станет большим, что бы на удочку поймать, - прокомментировал мужчина за кадром.

По его словам, из-за подобного обращения лещ так и не вырастит.

Когда же наконец наведут порядок? Куда смотрит наша могучая рыбинспекция Балхаша? - задался вопросом автор видео.

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