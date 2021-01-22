Смерть алматинки после подтяжки лица. Врач избежал тюремного срока

59-летняя женщина умерла после косметологической операции.

Врач избежал тюремного срока за смерть пациентки после подтяжки лица в Алматинской области, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал Астана, смерть алматинки после подтяжки лица получила новый скандальный финал.

59-летняя женщина умерла после косметологической операции. Хирург положил пациентку под скальпель, хотя хирургическое вмешательство ей было категорически противопоказано. Более того, врач не имел на это разрешения, доказали в суде. Мужчину признали полностью виновным. Однако реального срока он избежал. Эльвира Муртазина до сих пор не может говорить о тяжелой потере без дрожи в голосе. 2 года назад ее мама отправилась в частную клинику на подтяжку лица. Женщина боялась общего наркоза, поэтому заблаговременно сдала все анализы и прошла обследование в поликлинике. Вот только оперирующий ее хирург не стал дожидаться результатов и уговорил Нажию Муртазину лечь под нож. Сразу после операции она впала в кому, - напоминается в сюжете.

По словам Эльвиры Муртазиной, у матери был страшный отек головы, лица полностью.

Она задыхалась и от шеи до губ посинение сильное. Диагноз был жировая эмболия. Головной мозг так и не включился, - говорит она.

10 дней Эльвира пыталась спасти свою маму, покупала дорогие лекарства, заказывала из-за рубежа, но все оказалось тщетно, женщина скончалась. После летального случая в больнице начались проверки. Результат шокировал: клиника не имела разрешения на такие операции, а оперировавший врач оказался стоматологом, челюстно-лицевым хирургом.

Клиника продолжала работать, ее не закрыли, врач также продолжал работать, хирург. Оказалось, что он не имеет сертификата пластического хирурга, клиника не имела лицензию на пластические операции, реанимации не было, была просто обычная палата интенсивного восстановления. Эльвира Муртазина

Отмечается, что "Каскеленский платный медицинский центр", где произошел трагический случай, работает и сейчас. Если верить сайту, осужденный врач продолжает практиковать, его фотография - на стенде в самой клинике, но представители учреждения уверяют, что хирург недавно уволился. Суд приговорил его к условному сроку 3,5 года и запретил заниматься врачебной деятельностью 3 года.

О том, что пластические операции в Казахстане все чаще стали делать неквалифицированные неспециалисты, говорят давно в профильном общественном объединении. Профессиональные пластические хирурги уверяют, что в погоне за легким обогащением за скальпель берутся даже косметологи и парикмахеры. Ассоциация даже обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации.

Количество казахстанцев, покалеченных шарлатанами, резко возросло. Призываем Министерство Здравоохранения РК принять срочные меры по ограничению деятельности непрофессиональных хирургов, использующих несертифицированные препараты на территории Казахстана и проводящих малоинвазивные операции без лицензий, профессиональных навыков и медицинского образования. Общественно объединение "Пластических, реконструктивных и эстетических хирургов"

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