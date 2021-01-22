Резко выросло число умерших от коронавируса казахстанцев

Умерли 11 человек.

От коронавируса за сутки скончалось 11 казахстанцев, сообщает zakon.kz.

По информации Минздрава, от пневмонии умерли двое человек.

На 22 января лечение от КВИ продолжают получать 25 469 человек (13 788 КВИ+ и 11 681 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 791 пациент, на амбулаторном уровне – 18 678 пациентов, - добавили в ведомстве.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 291 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести – 50 пациентов;

•на аппарате ИВЛ - 39 пациентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!