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До 40 градусов похолодает на выходных в Казахстане 

Фото: pixabay.com 22 января 2021, 11:10

Местами по стране ожидаются туманы и усиление ветра.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 23-25 января, сообщает zakon.kz.

Холодный антициклон из районов Салехарда будет оказывать влияние на погоду Казахстана. Ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха: в южных регионах до -10…-20℃, в северных до -32…-40℃, - сообщили в ведомстве.

Местами по стране ожидаются туманы и усиление ветра.

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