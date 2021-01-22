До 40 градусов похолодает на выходных в Казахстане 

Приложение zakon.kz
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Местами по стране ожидаются туманы и усиление ветра.
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 23-25 января, сообщает zakon.kz.
Холодный антициклон из районов Салехарда будет оказывать влияние на погоду Казахстана. Ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха: в южных регионах до -10…-20℃, в северных до -32…-40℃, - сообщили в ведомстве.
Местами по стране ожидаются туманы и усиление ветра.
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