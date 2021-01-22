История вебкам-модели из Казахстана: Мы не проститутки

Девушка рассказала о необычных предложениях от клиентов.

Вебкам-модель – профессия для Казахстана довольно новая. 25-летняя девушка Мия работает вебкам-моделью почти полтора года, она и рассказала в интервью газете "Экспресс-К", что значит быть такой моделью, сообщает zakon.kz.

Мое тело принадлежит мне, и я имеют право распоряжаться им так, как мне нравится. Я не обращаю внимание на нелестные высказывания о вебкам-моделях от людей, которые ни малейшего представления не имеют об особенностях нашей профессии. "Они проститутки", "позор", "давайте устроим на них охоту и лишим гражданства" – такие комментарии вызывают у меня не обиду, а злость и раздражение. Лучше объявите охоту на взяточников и коррупционеров, пусть вернут наворованные деньги! От нас вреда обществу нет. Да и сравнение с проститутками здесь вообще неуместно. У нас полностью исключен физический контакт с мужчинами, клиент не может ко мне и пальцем прикоснуться. При чем здесь проституция?!, - сказала она.

Она случайно узнала от своей подруги, что та работает на выходных в оборудованной для виртуальных свиданий студии и сразу же загорелась желанием попробовать себя в качестве модели.

У меня сразу все получилось, дебют был успешным. Через месяц я уволилась из офиса и не пожалела. Владелец студии создал нам идеальные условия. Мы работаем в роскошном особняке, у каждой девочки отдельная комната, обставленная в определенном стиле дорогой мебелью. Секс-игрушки, нижнее белье, различные аксессуары для образов, косметику и туфли для работы нам предоставляют бесплатно. Также мы можем в перерывах выпить кофе и поесть за счет заведения. Существует система поощрений, самым активным и востребованным моделям регулярно выплачивают премии и бонусы. Никто нас не удерживает против воли, мы работаем посменно, при желании можно уволиться. Если ты хочешь остаться сверхурочно, то тебе никто не запрещает. Одна девушка живет в студии пять дней в неделю и уезжает домой лишь на субботу и воскресенье. Ее родители убеждены в том, что она горничная у состоятельной семьи. К слову, стартовый оклад вебкам-модели – 1 000 долларов в тенговом эквиваленте, - говорит девушка.

Вебкам-модель должна иметь хорошую фигуру, симпатичное личико, уметь быть соблазнительной и загадочной, также у нее должна быть изюминка.

Девушка рассказала о необычных предложениях от клиентов. Однажды ей пришлось съесть 12 шоколадных конфет. Каждой из них для начала надо было провести по малым половым губам и лишь потом отправить в рот. А ее напарнице приходилось играть с леденцом на палочке для клиента. Как-то раз она ласкала себя черной бархатной лентой, причем заказчик поставил ей условие – не останавливаться до тех пор, пока она не достигнет оргазма.

По ее словам, она никогда не согласится наносить себе увечья или доставлять боль. В Санкт-Петербурге вебкам-модель случайно задушила себя веревкой.

Я не желаю повторить ее подвиг во имя сдирания дополнительных денег с клиента, - сказала она.

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