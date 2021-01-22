Снятие пенсионных: родственники не смогут продавать друг другу квартиры

Прием заявок начнется 23 января в 9:00 утра.

На брифинге в СЦК председатель правления "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова прокомментировала вопрос по поводу запрета при снятии части пенсионных накоплений продажи и покупки жилья между родственниками, передает корреспондент zakon.kz.

Самое главное, что все операции будут проводиться безналичным путем и для того, чтобы предотвратить мнимые сделки, чтобы не было выведение денег, запрещены сделки между родственниками. То есть я не смогу приобрести жилище у своих родных братьев-сестер, родителей, бабушек или дедушек и так далее. Таким образом, в правилах достаточно подробно описывается весь механизм, в том числе и механизм процесса подачи заявок, - сказала Ибрагимова.

По ее словам, на сегодня уже открыто 60 тысяч специальных текущих счетов.

Также в ходе заявки на онлайн-платформе можно открыть параллельно спецсчет для себя, поэтому мы ожидаем всех, кто с нетерпением ждем начала программы завтра с 9:00 в субботний, удобный день, когда люди не на работе, мы специально выбрали его, чтобы все могли подать свои заявки, - подчеркнула глава "Отбасы банка".

Оксана Скибан, Нур-Султан

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