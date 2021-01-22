Правила по снятию пенсионных на лечение озвучат к концу января

21 января были опубликованы правила по досрочному снятию пенсионных накоплений на жилье.

До конца января подготовят правила по досрочному снятию пенсионных накоплений на лечение. Об этом сообщила председатель правления "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент zakon.kz.

Известно, что они вступят в действие до конца месяца. Сейчас у них идет обсуждение с госорганами. Потом будет регистрация в министерстве юстиции приказа министерства здравоохранения. Предложения висели в общем доступе на сайте, их уже обсудили. В принципе все видели, что там есть редкие виды заболеваний, стоматологические услуги. Достаточно широкий спектр, который позволяет взрослым людям значительно улучшить свое здоровье. Ляззат Ибрагимова

21 января были опубликованы правила по досрочному снятию пенсионных накоплений на жилье.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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