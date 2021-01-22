Марат Оразаев назначен главой аппарата Минсельхоза

Ранее он занимал должность ответственного секретаря.

Приказом министра сельского хозяйства РК Оразаев Марат Аблахатович назначен на должность руководителя аппарата Министерства сельского хозяйства, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы премьер-министра, Марат Оразаев родился в 1967 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности "инженер-экономист".

Трудовую деятельность начал в 1991 году экономистом Казахского НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса.

С 1993 по 1999 гг. занимал различные должности в структуре Министерства финансов Республики Казахстан.

С 1999 по 2008 гг. — заместитель директора Департамента финансов, директор Бюджетного департамента, Департамента финансового обеспечения МСХ РК. В 2008-2011 гг. — вице-министр сельского хозяйства РК. В 2011-2013 гг. — заместитель, инспектор Управляющего делами Президента РК.

В 2013-2015 гг. — заместитель руководителя Хозяйственного управления Парламента РК.

С 2015 по 2019 гг. работал директором Департамента экономики и бюджетного планирования АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017".

С 2019 по 2021 гг. занимал должность ответственного секретаря МСХ РК.

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