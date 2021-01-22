Трассы закрыты в Алматинской области

При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

В ДЧС Алматинской области сообщили о закрытии ряда автодорог, передает zakon.kz.

С 16:00 в связи с ухудшением погодных условий (ограниченная видимость, усиление ветра, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения "Алматы-Оскемен" (с 70 км. по 615 км., г. Капшагай - гр. ВКО).

С 16:40 часов в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, отсутствие видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения "Ушарал-Достык" (0-184 км.).

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями передаваемых службой 112.

При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

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