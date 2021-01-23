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Сауат Мынбаев проходит лечение

Фото: inform.kz 23 января 2021, 11:02

Он во время занятий спортом получил травму.

Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Сауат Мынбаев получил травму и в настоящее время проходит лечение, сообщает zakon.kz.

Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Мынбаев С.М. во время занятий спортом получил травму. В настоящее время проходит лечение. Его здоровью ничего не угрожает. пресс-служба АО "НК "ҚТЖ"

Ранее в соцсетях и мессенджерах распространялась информация, что Мынбаев якобы получил тяжелую травму позвоночника.

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