Сауат Мынбаев проходит лечение

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Он во время занятий спортом получил травму.
Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Сауат Мынбаев получил травму и в настоящее время проходит лечение, сообщает zakon.kz.
Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Мынбаев С.М. во время занятий спортом получил травму. В настоящее время проходит лечение. Его здоровью ничего не угрожает. пресс-служба АО "НК "ҚТЖ"
Ранее в соцсетях и мессенджерах распространялась информация, что Мынбаев якобы получил тяжелую травму позвоночника.
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