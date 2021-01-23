Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Можно ли через ЭЦП юридического лица подать заявку на снятие пенсионных накоплений

Фото: pixabay.com 23 января 2021, 13:22

23 января заработал сайт, на котором вкладчики смогут подать заявку на снятие пенсионных накоплений.

Можно ли использовать ЭЦП юридического лица для подачи заявки на снятие пенсионных накоплений, рассказали в "Отбасы Банк", сообщает zakon.kz.

При подаче заявки можно использовать только ЭЦП получателя единовременной пенсионной выплаты. Юридические лица не могут участвовать в данной услуге, - сообщили в банке.

23 января заработал сайт, на котором вкладчики смогут подать заявку на снятие пенсионных накоплений. С начала приема заявлений заявки подали более 4 тысяч казахстанцев.

Читайте также:

Почему нельзя подать заявку на снятие пенсионных накоплений через телефон

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Байден разрешил трансгендерам служить в армии
Книга из человеческой кожи хранится в библиотеке Нур-Султана