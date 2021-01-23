Можно ли через ЭЦП юридического лица подать заявку на снятие пенсионных накоплений

23 января заработал сайт, на котором вкладчики смогут подать заявку на снятие пенсионных накоплений.

Можно ли использовать ЭЦП юридического лица для подачи заявки на снятие пенсионных накоплений, рассказали в "Отбасы Банк", сообщает zakon.kz.

При подаче заявки можно использовать только ЭЦП получателя единовременной пенсионной выплаты. Юридические лица не могут участвовать в данной услуге, - сообщили в банке.

23 января заработал сайт, на котором вкладчики смогут подать заявку на снятие пенсионных накоплений. С начала приема заявлений заявки подали более 4 тысяч казахстанцев.

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