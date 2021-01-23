В работе Twitter произошел массовый сбой

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Об этом сообщает сервис Downdetector.
В работе социальной сети Twitter, а также сервиса Discord произошел массовый сбой, передает zakon.kz.
По информации РИА Новости, больше всего сообщений приходит из Москвы и других российский городов, а также из некоторых стран Европы, например Германии, Польши и Чехии.
Пользователи сети жалуются на проблемы с сайтом соцсети.
Прошлый сбой в работе социальной сети произошел в середине января.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!