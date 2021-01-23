В работе Twitter произошел массовый сбой

Об этом сообщает сервис Downdetector.

В работе социальной сети Twitter, а также сервиса Discord произошел массовый сбой, передает zakon.kz.

По информации РИА Новости, больше всего сообщений приходит из Москвы и других российский городов, а также из некоторых стран Европы, например Германии, Польши и Чехии.

Пользователи сети жалуются на проблемы с сайтом соцсети.

Прошлый сбой в работе социальной сети произошел в середине января.

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