В Акмолинской области изменилось время работы ЦОНов

Постановление вступает в действие 24 января 2021 года в 00:00.

Главный санврач Акмолинской области внесла изменения в постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

ЦОНы, спецЦОНы и call-центр "1414" будут работать теперь с 9:00 до 18:00. Суббота – выходной. Прием граждан строго по предварительной записи.

Постановление вступает в действие 24 января 2021 года в 00:00.

Полностью с тестом постановления можно ознакомиться здесь

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