Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Акмолинской области изменилось время работы ЦОНов

Фото: zhasalash.kz 23 января 2021, 22:46

Постановление вступает в действие 24 января 2021 года в 00:00.

Главный санврач Акмолинской области внесла изменения в постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

ЦОНы, спецЦОНы и call-центр "1414" будут работать теперь с 9:00 до 18:00. Суббота – выходной. Прием граждан строго по предварительной записи.

Постановление вступает в действие 24 января 2021 года в 00:00.

Полностью с тестом постановления можно ознакомиться здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Каскадерский «Оскар» за трюки в фильме «Томирис» доставили в Казахстан
Надевать сразу две маски, посоветовал главный инфекционист США