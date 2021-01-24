Известный казахстанский лыжник погиб в ДТП близ Борового

Обладатель бронзовой медали чемпионата мира-2013 Николай Чеботько погиб в возрасте 38 лет.

В возрасте 38 лет из жизни ушел именитый казахстанский лыжник, обладатель бронзовой медали чемпионата мира-2013 Николай Чеботько, сообщает zakon.kz со ссылкой на olympic.kz.

Участник четырех Олимпийских игр погиб в результате ДТП. Авария случилась в ночь на 24 января вблизи поселка Боровое (Акмолинская область), - говорится в сообщении.

Николай Чеботько в 2013 году в Валь-Ди-Фьемме поднялся на третью ступень пьедестала чемпионата мира (командный спринт). В его активе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали Азиатских игр.

В Кубке мира он дебютировал в декабре 2001 года. В 2012 году на третьем этапе Кубка мира в Квебеке стал соавтором (вместе с Денисом Волотка) исторической золотой медали. Он неоднократно побеждал на чемпионате страны, продолжая выступать на республиканском уровне до трагического дня.

Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан от имени всего спортивного сообщества страны выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Николая Чеботько.

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