На акции протеста вышло намного меньше людей, чем голосуют за Путина - Песков

Он добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но "категорически против участия в незаконных акциях".

На незаконные акции протеста, которые прошли накануне в России, вышло мало людей, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает zakon.kz.

В эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" он отметил, что, если сопоставить цифры и сравнить количество людей, голосовавших за президента и поправки в Конституции, и тех, кто вышел на протестные акции, можно увидеть, "насколько это мало людей".

Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но "категорически против участия в незаконных акциях".

Потому что иной оценки там быть не может – это нарушение закона, - подчеркнул представитель Кремля.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!