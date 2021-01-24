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В 11 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Фото: Jambylinfo 24 января 2021, 20:36

Местами температура опустится до 40 градусов ниже нуля.

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