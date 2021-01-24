В 11 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Приложение zakon.kz
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Местами температура опустится до 40 градусов ниже нуля.
25 января почти всю территорию Казахстана накроет непогода. В 11 из 14 областей страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
Как передает РГП "Казгидромет", с 25 по 28 января, казахстанцев ждут морозы.
В Атырауской и Актюбинской областях местами ожидается туман, гололед.
25-28 января в Жамбылской области местами ожидается туман, как и в Западно-Казахстанской области, где также обещают гололед.
В Акмолинской области местами метель, туман.
В Кызылординской и Туркестанской областях сильный туман.
В Карагандинской области – туман, низовая метель и мороз до - 35.
В Костанайской области местами метель, туман, гололед.
В Восточно-Казахстанской области также сильный мороз - температура опустится до 28 градусов, а местами до 40 градусов ниже нуля. Низовая метель и туман.
В Северо-Казахстанской области - снег. Местами низовая метель, туман.
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