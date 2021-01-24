В 11 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

25 января почти всю территорию Казахстана накроет непогода. В 11 из 14 областей страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Как передает РГП "Казгидромет", с 25 по 28 января, казахстанцев ждут морозы.

В Атырауской и Актюбинской областях местами ожидается туман, гололед.

25-28 января в Жамбылской области местами ожидается туман, как и в Западно-Казахстанской области, где также обещают гололед.

В Акмолинской области местами метель, туман.

В Кызылординской и Туркестанской областях сильный туман.

В Карагандинской области – туман, низовая метель и мороз до - 35.

В Костанайской области местами метель, туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области также сильный мороз - температура опустится до 28 градусов, а местами до 40 градусов ниже нуля. Низовая метель и туман.

В Северо-Казахстанской области - снег. Местами низовая метель, туман.