На жесткий карантин по ошибке властей отправили регион в Италии

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Власти Италии признали, что по ошибке ввели строгий карантин в Ломбардии.
В Ломбардии завершилась неделя жесткого карантина, введенного по ошибке, передает zakon.kz.
Как сообщает euronews.com, власти Италии признали, что по ошибке ввели строгий карантин в Ломбардии.
Эта область на неделю была отнесена к "красной зоне" из-за неверных статистических данных, - объяснили в правительстве.
В Риме говорят, что Национальному институту здравоохранения пришлось уточнить цифры, предоставленные администрацией Ломбардии.
В свою очередь губернатор Аттилио Фонтана настаивает, что это он добился смягчения карантина.
Я естественно начал процедуру обжалования этих расчетов, представленных правительством. Мы никогда не передавали ошибочные данные и мы не корректировали наши данные, - подчеркнул он.
В результате пересмотра официальных показателей заболеваемости с воскресенья Ломбардия вернулась в "оранжевую зону". По словам губернатора, в регионе теперь могут возобновить работу непродовольственные магазины, но главное - с понедельника могут быть открыты школы.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!