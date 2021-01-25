1480 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

Всего в стране подтверждено 178 454 случая.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 января Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 178 454 случая, из них:

в городе Нур-Султан - 21 485 (+211), в городе Алматы - 21 276 (+135), в ВКО - 19 835 (+31), в Атырауской области - 15 598 (+101), в Карагандинской области - 13 308 (+82), в Павлодарской области - 11 912 (+217), в ЗКО - 10 393 (+89), в СКО - 10 214 (+107), в Акмолинской области - 9518 (+219), в Костанайской области - 9487 (+137), в Алматинской области - 8791 (+79), в городе Шымкент - 5796 (+9), в Жамбылской области - 5426 (+18), в Туркестанской области - 4002 (+16), в Мангистауской области - 3971 (+11), в Актюбинской области - 3898 (+9), в Кызылординской области - 3544 (+9). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 827 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 203, в городе Алматы - 151, в Акмолинской области - 56, в Алматинской области - 91, в Атырауской области - 58, в ВКО - 21, в ЗКО - 6, в Карагандинской области - 51, в Костанайской области - 3, в Кызылординской области - 5, в Мангистауской области - 8, в Павлодарской области - 88, в СКО - 72, в Туркестанской области - 14.

Всего в стране 160 313 человек выздоровели от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!