Доллар подорожал на бирже

Курс доллара вырос на 0,94 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,69 тенге (+0,94), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420,-421,5 тенге, евро – 512-515 тенге, рос. рубль - 5,58-5,67 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов 25 января.

Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,04%, составив $52,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 0,05% — до $55,38 за баррель.

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