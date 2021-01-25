Порядок работы полиции на улицах и во дворах пересмотрят в Казахстане

В нынешнем году будет усилена работа полиции по укреплению правопорядка на улицах и профилактике семейно-бытовых правонарушений.

Для обеспечения принципа "полиция в шаговой доступности" будет пересмотрен порядок несения службы полиции на улицах, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Обеспечение правопорядка, личной и общественной безопасности, спокойствия граждан и защищенности населения от угроз криминального характера – основная задача полиции. Для обеспечения принципа "полиция шаговой доступности" будет пересмотрен порядок несения службы на улицах, во дворах жилых домов, парках, скверах. Ораз.

По его словам, в нынешнем году будет усилена работа полиции по укреплению правопорядка на улицах и профилактике семейно-бытовых правонарушений.

Особое внимание будет обращено на профилактику подростковой преступности, а также предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних, — добавил официальный представитель.

Также он добавил, что продолжится установка стационарных постов полиции нового образца, предназначенных для круглосуточного дежурства полицейских нарядов и приема граждан, будет расширяться системы видеонаблюдения в городах и населенных пунктах.

Необходимо отметить, что сегодня по стране уже установлено 6,5 тыс. камер видеонаблюдения центров оперативного управления, 63 тыс. камер во дворах домов. В результате количество правонарушений в общественных местах снизилось за прошлый год с 89 до 43 тыс., в том числе на улицах более чем в два раза, — отметил Нурдильда Ораз.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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