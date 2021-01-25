Прививка против коронавируса в Казахстане: можно ли прививать детей

Получить "Спутник V" смогут лишь совершеннолетние казахстанцы.

Дети в Казахстане не смогут получить вакцину от коронавируса, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, вакцина "Спутник V" противопоказана детям до 18 лет.

Получить ее смогут лишь совершеннолетние граждане РК до 60 лет. Вакцина казахстанского производства на настоящий момент находится на 3 стадии клинических испытаний, - отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что на сегодняшний день нет утвержденной инструкции по отечественной вакцине, поэтому контингент для нее находится на стадии определения.

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