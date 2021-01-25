10 богатейших людей мира могут купить вакцины всему населению Земли

Богатство миллиардеров увеличилось на 3,9 трлн долларов в период с 18 марта по 31 декабря 2020 года.

Совокупное богатство 10 самых богатых людей увеличилось во время пандемии коронавируса на 540 млрд долларов. Этой суммы было бы достаточно, чтобы предотвратить падение всех людей в мире в нищету из-за вируса и оплатить вакцину для всего населения Земли, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

В докладе НПО Oxfam было установлено, что общее состояние миллиардеров эквивалентно всем расходам всех правительств G20 на восстановление после вируса. Благотворительная организация призвала правительства стран рассмотреть вопрос о налогах на сверхбогатых.

Доклад "Вирус неравенства" был опубликован в тот момент, когда мировые лидеры собрались на встречу Всемирного экономического форума в Давосе.

Беспрецедентная поддержка со стороны правительств стран привела к буму фондового рынка, что в свою очередь привело к росту богатства миллиардеров. В это же время реальная экономика столкнулась с самой глубокой рецессией за последнее столетие.

Богатство миллиардеров увеличилось на 3,9 трлн долларов в период с 18 марта по 31 декабря 2020 года и сейчас составляет 11,95 трлн долларов. Эта сумма эквивалентна тратам правительств всех стран G20 на борьбу с пандемией.

В десятку самых богатых людей традиционно входят основатель Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и основатель Facebook Марк Цукерберг.

В отчете Oxfam говорится, что к сентябрю 2020 года Джефф Безос заработал столько, что мог бы дать всем 876 000 сотрудникам Amazon премию в размере 105 000 долларов и при этом оставаться таким же богатым, как и до пандемии.

По оценкам НПО, в результате пандемии еще 500 миллионов человек оказались на грани нищеты.

В прошлом месяце Маккензи Скотт, бывшая жена Джеффа Безоса, сообщила, что за четыре месяца она пожертвовала более 4 млрд долларов продовольственным банкам и фондам чрезвычайной помощи.

В апреле 2020 года соучредитель Twitter Джек Дорси перевел 1 млрд долларов своих активов в фонд для поддержки усилий по борьбе с пандемией . Это составляет примерно четверть его собственного капитала в 3,9 млрд долларов.

Билл Гейтс и его жена Мелинда выделили 305 млн долларов на вакцины, лечение и диагностику через свой благотворительный фонд. Автор книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг пожертвовала 1 млн фунтов стерлингов на помощь бездомным и тем, кто пострадал от домашнего насилия во время пандемии.

По состоянию на июнь прошлого года Джефф Безос пожертвовал 125 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

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