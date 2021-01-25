Токаев подписал новый закон

Он касается разграничения полномочий по некоторым вопросам.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Водный кодекс, передает zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между местными представительными, центральными и местными исполнительными органами по субсидированию питьевого водоснабжения", - говорится в сообщении на официальном сайте Акорды.

Теперь жители сел смогут платить за питьевую воду меньше

Как было ранее отмечено на пленарном заседании Сената, сейчас тарифы на питьевую воду в селах выше, чем в городах. Одна из причин тому - дороговизна строительства водопроводной инфраструктуры, учитывая географическую отдаленность сел, низкую плотность населения и другие факторы. Для того, чтобы снизить стоимость воды в регионах, часть этих расходов на себя будет брать государство.

Предлагаемые нормы будут способствовать развитию регионов и повышению эффективности работы местных исполнительных органов.

Внедрен новый механизм утверждения тарифов на воду. Теперь такие полномочия получат местные представительные органы – маслихаты. Причем, принимая новый тариф, они должны учитывать социально-экономическое развитие региона и уровень жизни людей. Важный нюанс, тариф для сельчан не должен быть выше среднеобластного уровня.В настоящее время минимальный размер платы за один кубический метр поданной питьевой воды по республике составляет 15 тенге.

Текст закона публикуется в печати.

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